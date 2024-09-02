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Yenikapı Sahilinde Telefonunu Kaybeden Genç Kurtarıldı

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Yabancı uyruklu bir genç, yürüyüş yaparken telefonunu kayalıkların arasına düşürdü ve sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin 2.5 saatlik çalışması sonucu genç kurtarıldı.

FATİH Yenikapı Sahilinde yürüdüğü sırada bir kişi elindeki telefonunu kayalıkların arasına düşürdü. Yabancı uyruklu kişi telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı.İtfaiyenin 2.5 saatlik çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikapı Sahili Miting alanı yakınlarındaki kayalıklarda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan yabancı uyruklu bir kişi telefonunu kayalıkların arasına düşürdü. 17 yaşındaki İranlı genç düşen telefonunu almak istediği sırada kayalıkların arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kayalıkların arasına sıkışan genci çıkarmak için uzun süre uğraştı. Çalışmalar sırasında sahildeki kayalar bulunduğu yerden kaldırıldı. Kayalıkların arasına sıkışan genç itfaiye ekiplerinin 2.5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralanan genç sedyeye alınarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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