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Yenikapı Mendireği'nin Kapatılması Denizcileri Mağdur Etti

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İstanbul Yenikapı Mendireği'nde yapılan düzenlemeler nedeniyle giriş-çıkışların kapatılması, denizcileri ve yerel halkı olumsuz etkiledi. Denizciler, fırtınaya karşı sığınacak başka bir alan olmadığını ve balık mevsiminden önceki bu kapanmanın deniz ürünlerinde zamma yol açacağını belirtti.

(İSTANBUL) - İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından işletilecek Yenikapı Mendireği'nde yapılacak düzenlemeler nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldı. Alternatif güzergah gösterilmediği için mağdur olan denizciler, "Fırtınada sığınılacak başka alan yok. Balık mevsiminden önce buranın kapatılması deniz ürünlerinde zamma yol açacak" dedi.

İstanbul Yenikapı Mendireği, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın iştiraki olan İMEAK Kıyı İşletmeciliği ve Çevre Yönetimi A.Ş. tarafından işletilecek.

Yeni karar gereği, Yenikapı Mendireği'ne araç ve tekne giriş-çıkışları, İstanbul Valiliği'nin 2 Aralık 2024 tarihli kararıyla durduruldu. Bu girişimden mağdur olduklarını belirten denizciler açıklama yaptı.

Karardan çok sayıda denizcinin olumsuz etkilendiğini belirten denizciler, şunları söyledi:

"Yenikapı Mendireği valilik kararıyla kapatılmış. Çok büyük bir alan. Burası yaklaşık 400-500 denizcinin çalıştığı bir yer. Küçük ölçekli armatörler de var tek tekneyle balıkçılık yapanlar da. Burayı ücretsiz kullanıyorlar. Aynı zamanda halkın da gelip piknik yaptığı gezdiği bir yer. Valilik kararının arka planında buranın özelleştirilmesi, halka kapatılması ve teknelerden giriş çıkış ücreti, bağlama ücreti alınması var. Karar uygulanırsa balıkçılar iş yapamaz hale gelecek. ?Halkın sahile erişimi kesilecek. ?Burası Boğazda fırtınadan etkilenmeyen tek alan, 2005'te Valilik kararıyla sığınak ilan edilmiş. Fırtınada sığınılacak başka alan yok. Balık mevsiminden önce buranın kapatılması deniz ürünlerinde zamma yol açacak. ?Ekolojik olarak da sorunlar olacağını, deniz de kirliliğin artmasına sebep olacağını söylüyorlar."

"Bizim buradaki mağduriyetimiz halkımızın mağduriyetidir"

Balıkçı Gökhan Gömüç, mendireğin kapatılmasıyla ilgili, "Burada yerel halk, esnaf, balıkçılar, gemiciler olarak mağduriyet içerisindeyiz. Şu an limanımızı boşaltmaya çalışıyor devletimiz. Bizim buradaki mağduriyetimiz halkımızın mağduriyetidir. Binleri, on binleri bulan evlere ulaşan bir mağduriyettir" dedi. Gemi işçisi Aykut Yetgin de şunları kaydetti:

"Denizcilerin sığınacağı, halkın deniz havası aldığı bir liman, hukuksuz şekilde özelleştirilip birkaç kişiye peşkeş çekilmiştir. Öyle ki yangından mal kaçırırcasına ihale bile olmadan protokol imzalanmış. Bir ay içerisinde bariyerler konulmuş, denizcilerin ve halkın sahile girişleri çıkışları yasaklanmıştır. Denizciler, sığınacak başka bir liman bile gösterilmeden limandan atılmak istenmektedir. Fırtınalarda, lodoslarda sığınacak başka bir liman bulunmadığı için yaşanacak can kayıplarından, deniz kirlenmesinden buraya özelleştirme adı altında hukuksuzca ele geçirilmek istenilen kişiler sorumludur."

Özelleştirmeyle halkın sahile erişimini kesmek isteyenlere, balıkçılar ve tekne sahiplerini mağdur edenlere "dur" demek için toplandıklarını belirten Yetgin, "Mücadelemize devam edeceğiz. Yenikapı Mendireği halkındır, bizimdir" diye konuştu.

Yenikapı Mendireği'nin Kapatılması Denizcileri Mağdur Etti
Kaynak: ANKA / Güncel
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