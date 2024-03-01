Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli

Metro İstanbul, Yenikapı-Kirazlı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, arıza dolayısıyla seferler gecikmeli yapılınca bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Hattın Üçyüzlü istasyonunda metro araçlarına binmek isteyenler kalabalık nedeniyle güçlük çekti.