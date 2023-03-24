Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor
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Metro İstanbul, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığını duyurdu.
Metro İstanbul, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığını duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Güncel