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Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda Teknik Arıza Sonrası Seferler Normale Döndü

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Metro İstanbul, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bir süre gecikmeli yapılan seferlerin normale döndüğünü duyurdu. Arızanın yol açtığı yoğunluk ise diğer toplu taşıma araçlarına da yansıdı.

Metro İstanbul, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bir süre gecikmeli yapılan seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, arıza dolayısıyla seferler gecikmeli yapılınca bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu. Hattın Üçyüzlü istasyonunda metro araçlarına binmek isteyenler kalabalık nedeniyle güçlük çekti.

İstasyonda yaklaşık 45 dakika metro beklediklerini belirten bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Metroların gecikmesi nedeniyle başka toplu taşıma araçlarına yönelen yolcular, istasyon dışında da yoğunluk oluşturdu.

Metro İstanbul'dan bir süre sonra yapılan duyuruda teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapılan seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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