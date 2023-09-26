Yenikapı-Hacıosman ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı

Yenikapı-Hacıosman ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Arıza sırasında bazı yolcular rayların üzerinden en yakın istasyona yürüdü. Otobüs ve dolmuş duraklarına yönlendirilen yolcular da uzun süre araç bekledi.

Yenikapı- Hacıosman ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarındaki teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılmaması yoğunluğa neden olurken, araçlardan inen bazı yolcular rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü.

Kentte sabah saatlerinde M2 Yenikapı-Hacıosman ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı istasyonlarda seferler yapılmadı.

Arıza sırasında metro durağında bekleyenler, seferlerin yapılamaması nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Yenikapı-Hacıosman metro hattında durak arasında hareket kabiliyetini yitiren araçlardan inen yolcular, rayların üzerinden en yakın istasyona yürüdü.

İstasyonlarda ve metro araçlarında teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılmadığını bildiren anonslar yapıldı.

Metroların çalışmaması nedeniyle otobüs ve dolmuş duraklarına yönlendirilen yolcular, burada da uzun süre araç bekledi.

Taksim istasyonundaki yürüyen bantlardan birisinin çalışmaması da yolcuların mağdur olmasına neden oldu.

Bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşanan duruma tepki gösterdi.

Metro hatlarındaki yapılamayan seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.