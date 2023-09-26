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Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler değişti

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Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında yapılmaktadır. Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, arızanın elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiştir.

Yenikapı- Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında icra ediliyor.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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