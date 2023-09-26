Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler değişti
Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında yapılmaktadır. Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, arızanın elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiştir.
Yenikapı- Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında icra ediliyor.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel