Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerde aksama yaşandı
Şişli-Mecidiyeköy İstasyonunda yaşanan intihar nedeniyle Mecidiyeköy ile Osmanbey arasındaki metro seferleri bir süre askıya alındı. Yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.
Yenikapı- Hacıosman metro hattındaki seferlerde aksama meydana geldi.
Şişli- Mecidiyeköy İstasyonunda yaşanan intihar dolayısıyla Mecidiyeköy ile Osmanbey arasındaki metro seferleri bir süre askıya alınırken, yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri düzenlendiği kaydedildi.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler normale döndü.