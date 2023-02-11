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YENİKAPI'DA YARDIM SEFERBERLİĞİ

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) depremin ilk gününden itibaren Yenikapı'da başlattığı yardım toplama çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) depremin ilk gününden itibaren Yenikapı'da başlattığı yardım toplama çalışmaları devam ediyor. Yardımlarla ilgili konuşan İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Her gün buraya 4-5 binden fazla gönüllü geliyor, buraya gelemeyen üzülüyor, herkes deprem bölgesine yardım etmek için seferber olmuş dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da yardım seferberliği var. İBB, Yenikapı'da yardım toplamaya başladı. Yardımlarla ilgili İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız konuştu. Yıldız, Burası Yenikapı, yardım koordinasyon merkezimiz. Her gün buraya 4-5 binden fazla gönüllü geliyor, buraya gelemeyen üzülüyor, herkes deprem bölgesine yardım etmek için seferber olmuş. İBB'nin şu anda bölgede 2 bin 800'ün üzerinde personeli var. Bunların büyük kısmı arama kurtarma, yine büyük kısmı destek faaliyetleri için çalışıyorlar. Sahada 500 üzeri canın kurtarmasını sağladılar. Yine İBB ve şirketlerinin yaklaşık 600 adet iş makinesi şu anda bölgede çalışıyor. İki tane feribotumuzu barınma ve tahliye amacıyla bölgeye gönderdik. Feribotlarda her gün toplamda 2 bin 400 kişiye yemek çıkacak bir organizasyonumuz var. Ben bize destek olan bütün sponsorlara, bağışçılara çok teşekkür ediyorum. Giden TIR'ların sayısı 300'e yaklaştı. Belediyemiz tabii ki çok organize güçlü bir yapı, bizim üzerimizden katkıda bulunmak isteyen herkesi davet ediyorum. Örneğin şu anda Yenikapı alanında TIR'lara sponsor olabilirler. Çok alan var lütfen bizimle irtibata geçsinler 153 üzerinden bizlere lütfen başvursunlar. dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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