Yenikapı'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Adalet Mitingi Düzenlendi

Baran AKKAYA/İSTANBUL, YENİKAPI'da, çok sayda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin 'Adalet Mitingi' düzenlendi. Hazırladıkları pankartlarla mitinge katılan vatandaşlar, sloganlar attı. Hayvanları Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa "Müslüman bir ülkeye yakışmayacak biçimde bunlar telaffuz ediliyor. En büyük sorun, belediyelerin kısırlaştırma merkezi kurmamış olmasıdır" dedi.

Yenikapı miting alanında, çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Adalet Mitingi' düzenlendi. Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin düzenlenen mitinge şehir dışından otobüslerle yoğun katılım sağlandı. Mitinge katılanlar pankartlar açarak sloganlar attı. Sanatçı İzzet Aktaş da mitinge gelerek hayvanlar için bestelemiş olduğu şarkı 'Mahlukat' ile sahne aldı.

"EN BÜYÜK SORUN, BELEDİYELERİN KISIRLAŞTIRMA MERKEZİ KURMAMIŞ OLMASIDIR"

Mitingde konuşan Hayvanları Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa, "20 yıldır kısırlaştırma yapmayan belediyelerin görevinin bedeli, bugün zavallı hayvanlarımıza ödettirilmek isteniyor. 7332 sayılı kanun 2021 yılında düzenlenirken belediyelerin kısırlaştırma ve bakım evi kurması için tam dört yıl süre verildi ve dört yıl süresince bütün belediyeler topladıkları hayvanları vurup başka belediyelerin sınırlarını attılar. Hayvan sayısı çoğaldı. Vatandaş şikayetçi ve mustarip oldu ve gelinen noktada da 'hayvanlar öldürülsün' diyorlar. Bugün de hayvanların öldürülmesi konuşuluyor. Müslüman bir ülkeye yakışmayacak biçimde bunlar telaffuz ediliyor. En büyük sorun, belediyelerin kısırlaştırma merkezi kurmamış olmasıdır. Vatandaşlarımızdan şunu da bilmesini istiyoruz ki. Bugün bir Müslüman bir ülkeye yakışmaz, biz böyle bir şeye geçit vermeyiz ama velevki bütün hayvanlar öldürüldü. Türkiye'de bir gerçek var; Anadolu'da 30 binin üstünde köyde hayvancılıkla uğraşan milyonlarca insanın çoban köpekleri var ve bunları doğurturup, ikisini alıp on tanesini başka ilçeye atıyorlar ve dolayısıyla bütün hayvanları öldürülürse bile sırf Anadolu'da köylülerin attığı bu şekildeki hayvanlarla en kısa zaman içinde bütün Türkiye'ye tekrar döner" şeklinde konuştu.

İstanbul Barosundan gelen avukatlar yaptıkları konuşmada, "Bu ülkenin özgür ve vicdanlı insanları, yalnızca kendi hakkınızda değil toplumda ötelenmiş mağdur durumuna düşmüş herkesin hakkında saygı duyma çağrımıza davetçi olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Biz biliyoruz ki mücadele birlikte güzeldir. Bizler bizi mağdur düşürenlere karşı bir araya gelmiş koca bir çoğunluğu, yaşatmayı beceremeyen ama öldürmek eziyet olunca kollarını sıvıyan ellerini savuşturan kişilere karşı sesimizi çıkarıp tek yürek olmazsak teker teker susturulacağımızı bilenleriz" şeklinde konuştu.

"BU BİR KATLİAM"

Mitinge katılan Nezihat Kaya, "Kesinlikle karşı olduğum için buradayım, yani bu bir katliam. Bu kabul edilir bir şey değil bunu kabul eden insanları da anlamıyorum. Kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Sibel Dalay, "Bence çok duygulandıran bir atmosfer. İnsanların sadece hayvanlar için burada toplanmış olması çok güzel bir şey ve vicdan sahibi insanlar diye düşünüyorum" dedi.

"KÜÇÜCÜK ÇOCUKLAR HAYVANLAR ÖLMESİN DİYE PANKARTLAR HAZIRLADILAR"

Pelin Pehlivan ise "Bugün Yenikapı Mitinginde toplandık adalet için. Kadınlar için, çocuklar için, hayvanlar için. Bugün küçücük çocuklar geldi 7 yaşında. Hayvanlar ölmesin diye buraya gelip pankartlar hazırladılar. Yani küçük bir çocuk neden buraya geliyor niye buraya geliyor" şeklinde konuştu.