Yenikapı'da boğulma tehlikesi geçiren Faslı kadını itfaiye kurtardı

Fatih Yenikapı'da, yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Faslı kadın, İBB İtfaiye Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih Yenikapı'da, yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Faslı kadın, İBB İtfaiye Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bu sabah denize giren Fas uyruklu 31 yaşındaki E.F, yaklaşık 25 metre açığa yüzdükten sonra bilinmeyen nedenle sahile dönemedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen İSAK ekipleri, boğulmak üzere olan kadını bota aldı.

Botla sahile çıkarılan kadına olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.