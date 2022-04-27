Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi - Haberler

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Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler saat 00.00 sonrası Yenikapı-Zeytinburnu ve Ataköy-Havalimanı istasyonları arasında yapılacak.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Yenikapı- Atatürk Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler saat 00.00 sonrası Yenikapı- Zeytinburnu ve Ataköy-Havalimanı istasyonları arasında yapılacak.

??????? Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle seferlerin saat 00.00 sonrası Yenikapı-Zeytinburnu ve Ataköy-Havalimanı istasyonları arasında yapılacağı duyuruldu.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu, Yenikapı, Metro, Güncel, Haberler

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