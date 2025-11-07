Haberler

Yenikapı Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Güncelleme:
Marmara Denizi'nde, Yenikapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. İçinde 4 kişi bulunan tekne güvenli bir şekilde emniyete alındı.

Marmara Denizi'nde, Yenikapı açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yenikapı açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yenikapı'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.

