Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde Hastalar Taburcu Edildi

"Yenidoğan çetesi" ile ilgili olarak ruhsatı iptal edilen Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ndeki hastalardan bazıları taburcu edilirken, aralarında yenidoğanların da olduğu hastalar Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla çevre hastanelere sevk ediliyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine dün ruhsat iptal kararı tebliğ edildi.

Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yazı gönderildi.

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ndeki hastaların taburcu ve sevk işlemleri başlatıldı.

Yetişkin hastalardan bazıları, birkaç gün içinde taburcu edilecekleri ve sağlıklı oldukları gerekçesiyle ailelerinin eşliğinde hastaneden çıkarak evlerine gitti.

Tedavisi devam eden hastalar içinse Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla sevk işlemleri sürüyor.

Hastalar arasındaki bebekler için de içerisinde kuvöz de bulunan "yenidoğan ambulansları" görev alıyor.