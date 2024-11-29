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Yenidoğan Çetesi'ne Tedbir Kararı

Yenidoğan Çetesi'ne Tedbir Kararı
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında çete liderinin mal varlıklarına tedbir koydu. Çetenin, bebekleri haksız kazanç sağlamak amacıyla hastanelere sevk ettikleri ve bazı bebeklerin ölümüne neden oldukları iddia ediliyor.

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı farklı bir soruşturma kapsamında Yenidoğan Çetesi'yle ilgili tüm şüphelilerinin ve çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı'nın sahibi olduğu Medisense Şirketi'nin tüm mal varlıklarına tedbir konuldu.

Edinilen bilgiye göre, bebekleri, anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmali davranışlarda bulunarak bazılarının ölümlerine neden oldukları iddiasıyla Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam eden Yenidoğan Çetesi Davası sanıklarıyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı farklı bir soruşturma kapsamında Yenidoğan Çetesi şüphelilerinin tüm mal varlıklarına tedbir konuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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