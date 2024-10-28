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Yenidoğan Çetesi'ne Davada İddianame Kabul Edildi

Yenidoğan Çetesi'ne Davada İddianame Kabul Edildi
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İstanbul'da yenidoğan bebekleri hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanıktan 22'si tutuklu. İddianame kapsamında sanıklar, çeşitli suçlamalarla 177 yıl 6 aydan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

22'si tutuklu 47 sanık hakkındaki iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi

İSTANBUL, İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan şüphelilere yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. Kamuoyunda ' Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen şüphelilere yönelik iddianamede 22'si tutuklu 47 sanık bulunuyor. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrası sanıklar 18 Kasım Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez uygulanmak üzere 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede yer alan diğer şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Çete üyeleri sosyal medyaya yansıyan görüntülerde soruşturmayı yürüten savcıyı da tehdit etmişti.

İddianamede ayrıca, diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülürken hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine 'Dolandırıcılık' suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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