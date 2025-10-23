Yenidoğan Çetesi Davasında Savcı Engin'e Tehdit Davası Devam Ediyor

İstanbul'da " Yenidoğan Çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in ölümle tehdit edilmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılandığı dava, savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, cumhuriyet savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan Aylin Arslantatar, salona getirildiği sırada "Yavuz sen beni tutuklattın, adalet bir gün tecelli edecek." şeklinde bağırdı.

Müşteki savcı Yavuz Engin'in de katıldığı duruşmada, kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

Tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin savunmasında, dosyanın mağduru olduğunu ve sanıkların bir kısmını tanıdığını belirterek, arkadaşı olan sanıklardan Yavuz Çelik'in üvey kızının avukata ihtiyacı olması üzerine kendisinin de sanıklardan avukat Aylin Arslantatar'la görüştüğünü söyledi.

Ancak, Arslantatar'ın savcının yakın arkadaşı olduğu için dosyaya bakmasının etik olmayacağını söylediğini aktaran Zengin, olayı araştırdığında "yenidoğan bebek çetesi" diye bir çetenin izini bulduğunu anlattı.

Zengin, savcı Engin'in Aylin Arslantatar'ı makamına davet ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"Aylin hanıma gitmek istemediğimi söyledim. Ancak ricasını kırmadım. Savcı beyin makamına gidip yenidoğan çetesiyle ilgili bildiklerimi anlatmak istedim. Aylin'le birlikte savcının odasına gittik. Savcının makamına gittiğimde dosyayla ilgili yaptığım araştırmadan bahsettim. Konu (Yavuz Çelik'in üvey kızı) Tuğçe Toptemel'e geldi. Savcı 'Neyini istiyorsun, tahliyesini mi takipsizlik mi istiyorsun.' dedi. Ben de 'Yargılansın, kendisini aklasın' dedim. 'Sen neden hastane sahiplerini, yöneticilerini tutuklamadın, raporları inceledin mi?' dediğimde raporların gelmediğini söyledi. Oysa raporlar gelmişti. Savcı, 'Bağlantı kuramadım' dedi, geçiştirdi konuyu. Bunun üzerine 'Ben kalkıp gidelim.' dedim. Savcı Yavuz Engin aşırı ısrarla bir kahve daha içmek istedi. Aylin hanım oturuyor, diye oturmaya devam ettim. Aylin hanıma makam odasından çıkınca 'Bu senin arkadaşın değil, emin ol bizi kayda aldı.' dedim."

"Bana MİT, müsteşar deniliyor çevremde"

Sanık Zengin, kimseden savcıyla ilgili kimlik bilgisi temin etmediğini, savcının numarasının, adresinin kendisinde olmadığını söyledi.

Dilekçe verilmesi gerektiği için arkadaşı Yavuz Çelik'i aradığını, 3 kişi yemeğe gittiklerini, ancak bu durumun sanki örgüt faaliyeti kapsamında toplantı yapıyorlarmış gibi kayda geçtiğini aktaran Zengin, "Savcı beyin makamını ziyaret ettikten birkaç gün sonra Aylin hanımın bürosuna gittim. Orada bir savcı vardı. Savcı, Engin hakkında 'Kendisi Manisa'da görev yaparken de polise ve jandarmaya kumpas kurmuştu, meslek içinde sevilmez.' dedi." iddiasında bulundu.

Bu esnada savcı Yavuz Engin, "Devlet kumpas kurmaz." diye bağırdı.

Zengin, "Tutuklandığımda basına servis ettiler. Sayın savcı da oradaydı, savcı şov yaptı. Benim fotoğraflarım yenidoğan çetesi lideri olarak servis edildi. İtibar suikastı yapıldı." ifadesini kullandı.

Bir örgütten bahsedilemeyeceğini savunan Zengin, "Bana MİT, müsteşar deniliyor çevremde, gücüm fazla olmasından dolayı böyle deniyor. Ben kendimi böyle tanıtmıyorum. Birisi ortamda müsteşar deyince susmak zorunda kalıyorum. Savcıya da 'Müsteşarım' dedim, ama Aylin müsteşar olarak dediği için, onu boşa düşürmemek için dedim." şeklinde konuştu.

Savcının makam odasındaki konuşmaların bir çoğunun yanlış anlaşıldığını, ses kayıtlarında da montajlar yapıldığını ileri süren Zengin, makam odasındaki "Kalem kırıldı" sözünü, dosyada yapılan hatalardan dolayı söylediğini belirtti.

Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.