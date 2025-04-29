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Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşmalar Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşmalar Devam Ediyor
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Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerinde yaşanan ölümlerle ilgili 58 sanığın yargılandığı duruşma devam ediyor. Bugün sanık avukatlarının dinlenmesine geçildi.

KAMUYOUNDA ' Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Duruşmada bugün, sanık avukatlarının dinlenmesine devam ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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