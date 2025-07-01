Yenidoğan Çetesi Davasında Beşinci Duruşma Devam Ediyor

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Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen ve bebek hastalarının özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu iddia edilen davanın 5'inci duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Sanık savunmalarının dinlenildiği duruşma geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

KAMUOYUNDA ' Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşması 2'nci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyicinın katıldığı duruşma 11.00'da başladı. Bugün sanık savunmalarının dinlenilmesine devam edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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