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Yenidoğan Çetesi Davası'nda Tutukluluk Hali Devam Kararı

Yenidoğan Çetesi Davası'nda Tutukluluk Hali Devam Kararı
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Yenidoğan Çetesi Davası'nda mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Kasım'a erteledi. Duruşma, 22 tutuklu sanığın katılımıyla devam etti.

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi Davası'nda mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

Yenidoğan Çetesi Davası'nın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması altıncı gününde devam etti. Duruşmaya, 22 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken bazı tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı, Prens dizisindeki bir sahneyi anlatarak "Oradaki ana karakter çok konuşan diğer karakter için 'Ne kadar da inanarak saçmalıyor' demişti. Bu davanın iddianamesi de aynı öyle inanarak saçmalamış bir iddianame. Somut delil yok" dedi.

Mahkeme duruşmaya 45 dakika ara verdi. Aranın ardından ara kararını açıkladı.

Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 26 Kasım günü saat 10.00'da tutuksuz 24 sanığın savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

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