Yenidoğan Çetesi Davası'nda Sanıkların Savunmaları Devam Ediyor

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) Yenidoğan Çetesi Davası'nın duruşması 3'üncü gününde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Telefon görüşmelerinde Kaya bebek için, "Fişi çek" dediği ileri sürülen sanık doktor Rıza Keykubad'ın baba olduğunu, çocukları olduğunu söylemesi üzerine Mehmet Hanifi Kaya'nın avukatı, "Benim müvekkilim çocuğunu morgtan bisküvi kutusunda almış bir babadır" diyerek sanığın savunmasını kabul edemediğini söyledi.

Yenidoğan Çetesi Davası'nda 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı duruşma 3'üncü gününde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. 22 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken 20 tutuksuz sanık ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya, 2 sanık ise SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Duruşmayı, çok sayıda avukat ve basın mensubu takip ediyor.

Kaya bebek için "Fişini çek" dediği öne sürülmüştü

Kaya bebek hakkında, "Fişini çek" dediği ileri sürülen tutuklu sanık doktor Rıza Keykubad, mahkemedeki savunmasında, "Dosyadaki olaylarla alakam olmamasına rağmen sanık olarak karşısınızda bulunmam beni kahretmektedir. Aylardır tutukluyum. Soruşturma aşamasında beni dinlemediler. Hiç görmediğim bir bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyorum. Türk adaletine güveniyorum, haksız tutukluluğumun sonlanacağına inanıyorum. Benim Kaya bebeğin vefatıyla ilgili hiçbir alakam yoktur. Maddi veya manevi hiçbir menfaatim yoktur. İki aydan fazladır tutukluyum haksız yere" dedi. Keykubad savunmasının devamında şunları söyledi:

"Ben hiçbir zaman Güney Hastanesi'nde çalışmadım. Doktoru olmadım. Diplomam Güney Hastanesi'ne kayıtlı değil. Kaya bebeği hiç görmedim. Müdahale yapmadım. Tedavi yapmadım. 2023 yılının Kasım ayının ikinci haftasında benimle iletişime geçerek part time çocuk doktoruna ihtiyacı olduğunu söyledi. Eşim Duygu Hastanesi'nde çalışıyordu. 'Süreç sürüncemede kalınca size haber vereceğim. Sizin için uygunsa Hilda hanım işe başlayabilir' dedi.

"Bizim bebek Kaya'dan haberimiz bile yoktu"

Kaya bebeğin vefatından sonra denetim olacağını düşündükleri için doktor arayışındalarmış meğerse. Eşim bu tarihte Güney Hastanesi'nde çalışmıyordu. Ben hiçbir delil olmaksızın suçlu ilan edildim. Kaya bebeğin vefat edeceğini düşündükleri için denetimler öncesi doktor aradıklarını konuştukları tapelerde mevcuttur. 'Çözeceğiz, halledeceğiz' diye kendi aralarında konuşuyorlar. 13 Kasım 2023 tarihinde konuşuyorlar kendi aralarında. Mert Özddemir, 'çözeceğiz' diyor. Bebek Kaya'nın değerleri çok yüksek olması sebebiyle vefat ediyor. Denetimlerden kurtılmak için doktor arıyorlar. Birkaç kişiyle görüşüyorlar. En son eşimin orada başlamasını kararlaştırıyorlar. Bebek 15 kasım da ex oluyor. (ölüyor) Başhekim '17'sinde başlayabilirsin' diyor. Bizim bebeğin ölümünden haberimiz bile yok. Bebek kaya ex olmadan birkaç saat önce eşimin sigorta kaydı yapılmıştır. Part time olarak eşimin çalışacağı konusunda anlaştılar. Yenidoğan doktoru diye anlaşmadık biz. Benim yenidoğanla ilgili hiçbir anlaşmamız olmadı. Bizim part time anlaşmamız 1 saatti. 1 saatte nasıl yenidoğana bakalım bunu sorarım.

"Bebek tedavi görürken biz çalışmaya başlamamıştık zaten"

Kaya bebekten sonra iyi ki de denetim gelmiş. Denetimde her şeyi açık bir şekilde yazmışlar. Ne benim ne de eşimin adı geçiyor o raporda. 'Hilda da geldi müdahale etti' diyeceğim ben orada diyor halbuki böyle bir şey yok. Ne eşim ne de ben bu bebeği görmedik. Hiçbir bilgimiz yoktur. Bebek tedavi görürken biz çalışmaya başlamamıştık zaten.

"Tüm işlemler Şehmus Çelik adınadır"

Denetim raporunda bizim üstümüze oyun oynandı. Ayın 15'inde doktor Şehmus Çelik'in 3 yıldır sorumlu olduğu yazıyor. Benim eşim ise 19-20 arası sorumlu ifadeleri geçiyor. Sağlık Bakanlığı resmi sisteminden de görebilirsiniz. Yukarıda Allah var bize oynadılar bu oyunu. Biz yabancı olduğumuz için mi bu oyun oynandı bilmiyorum onu. Bebeğin epikirizi dosyada mevcuttur. Tüm işlemler Şehmus Çelik adınadır. Ben 4 aydır tutukluyum. Tek sebebi 3 hemşirenin kendi aralarında benim hakkımda dedikodu yapması. Ben sadece bunun üzerine tutuklandım. Fırat Sarı ve İlker Gönen'le hiçbir zaman çalışmadım."

"Müvekkilim çocuğunun cenazesini bisküvi kutusunda almış bir babadır"

Sanığın baba olduğunu, çocukları olduğunu söylemesi üzerine Mehmet Hanifi Kaya'nın avukatı, "Benim müvekkilim çocuğunu morgtan bisküvi kutusunda almış bir babadır" diyerek sanığın evladından bahsettiği savunmasını kabul edemediğini söyledi.

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