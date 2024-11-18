Yenidoğan Çetesi Davası'nda İlk Duruşma Devam Ediyor

(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi Davası'nın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ilk celsesine sabah saat 10.00'da devam edilecek.

22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi Davası'nın ilk duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması kimlik tespitiyle başladı. SEGBİS'te yaşanan teknik bir sorun nedeniyle verilen 45 dakikalık aranın ardından katılma taleplerinin alınmasıyla duruşmaya devam edildi.

Duruşma savcısı tüm katılma taleplerinin "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddini talep etti. Sanıklara katılma talepleriyle ilgili soru soruldu; hepsi "Bir diyeceğim yoktur" yanıtını verdi. Sanık avukatları ise savcının görüşüne katılarak suçtan zarar görmnedikleri gerekçesiyle katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme katılma taleplerinin "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddine karar verdi.

Duruşmaya tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı'nın savunmasıyla devam edildi. Taşçı savunmasında Fırsat Sarı'nın hastalardan komisyon aldığını ve ilaçları sattıklarını anlattı. Taşçı, çapraz sorguyla birlikte toplamda 4 saat savunma yaptı.

"Mahkeme salonundaki çoğu kişi bebekler ölsün istemez"

Taşçı savunmasında, "27 yaşımdayım. 10 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Hiçbir şekilde bir çocuğun zarar görmesini isteyecek şekilde hareket etmedim. Çok ufak miktarlarda komisyonlar alıyordum. Ben hiçbir örgüte üye değilim, bir örgüte yardım etme kastıyla hareket etmedim. Bu olayla ilgili gerekli yerlere şikayetlerimi de yaptım. Bir çocuk öldüğünde kendim bizzat şikayet ettim ama gereklilikler yerine getirilmedi. Bu durumdan şikayetçiyim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bebekleri iyileştirmek için uğraşmışken, birçok suçtan tutuklanıyorum. Bu nasıl olabiliyor? Benim ismim bebek katiline çıkıyor, psikolojim bozuldu. Bu mahkeme salonundaki çoğu kişi bebekler ölsün istemez, bu durumdan kazanç sağlamaz" dedi.

Ardından Taşçı'nın avukatı söz konusu çocuğun ölümünde kastının olmadığını belirterek beraatını talep etti.

Duruşmaya sabah devam edilecek

Duruşmanın ilk celsesine sabah saat 10.00'da sanık savunmalarıyla devam edilecek.