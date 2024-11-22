Yenidoğan Çetesi Davası'nda Doktor Eryılmaz Kendini Savundu

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi Davası duruşması beşinci gününde, 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktor Dursun Eryılmaz kendisini savundu. Eryılmaz, Karakoç bebeğin ölümüyle ilgili doğuştan bağırsak problemleri olduğunu, canlandırma işlemi yaptığını, 1-2 saatlik işlemde cevap alamayınca hayatını kaybettiğini söyledi.

22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi Davası'nın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması beşinci gününde devam ediyor. Duruşmaya, 22 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken 16 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

4 bebeğin ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen doktor Dursun Eryılmaz bebek ölümleriyle ilgili kendisini savunarak başladı. Eryılmaz, iyi beslenemediği için öldüğü belirtilen Karakoç bebeğin doğuştan bağırsak problemleri olduğunu belirterek, "Bebek saat 14.25'te ex oluyor. Bebeğe gerekli müdahaleyi yaptım ama son canlandırmaya da cevap vermeyince ex oluyor. (ölüyor) Akşama Sağlık Müdürlüğü'nden biri geliyor... Akşama polis geliyor, otopsi yapmak için götüreceğini söylüyor. Çağla Hanım beni arıyor, polisin gelmesiyle tedirgin oluyor. Ağız birliği yapalım diyor. Ben geldiğimde polis gitmişti. İyi ki polis otopsi yaptı. (yaptırdı) En çok konuşulanlardan biri Karakoç bebekti" dedi. Eryılmaz şöyle devam etti:

"Ölümden sonra denilen tahliller, ölümden önce alınıyor"

"Karaduman bebek 28.11.2023'te sabaha karşı 5.25'te çocuk ex oluyor. Bana hiç haber verilmiyor. Uzman raporunun ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıkıyor. Ölümden sonra denilen tahliller, ölümden önce alınıyor. Bu da epikrizde yazıyor. Tahliller en erken 3 günde geliyor biz bu arada bebeği kaybediyoruz."

Eryılmaz'ın, bebek hakkında kendisini savunacağı sırada avukatı araya girerek iddianamede bu bebekle ilgili sorumlu tutulmadığını bu nedenle savunma yapmasına gerek olmadığını belirtti. Eryılmaz bir diğer bebeğin ölümüyle ilgili "Süleymanoğlu bebeği hatırlamıyorum. Dosyasını bulamadık. Anladığım kadarıyla bebek kalp hastası olarak, solunum sıkıntısıyla geliyor. Bir gün sonra yapılan ekoda kalp hastası olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

Mahkeme başkanının, "'Hasan Basri'ye hastaların bilgilerini atacağım hemen epikrizlerini bana atıyorsun' demişsin ne diyeceksin bu konuda?" sorusuna, "Ben epikrizleri bilgisayara geçiririm, okurum e-devlet şifremi de atarım sisteme. Ben Hasan Basri ile bu konuşmamı hatırlamıyorum" cevabını verdi. Mahkeme başkanı, "Karakoç bebekle ilgili sadece siz mi ilgilendiniz" diye sordu. "Evet ben ilgilendim, İlker de ilgilendi. Epikrizlerini de ben yazdım" dedi.

"Epikrizler her gün yazılacak diye bir şey yok, notlarınızı alırsınız, aylık veya günlük yazarsınız"

Mahkeme başkanı, "Çağla, 'Ben entübe olmuş gibi göstereyim' diyor" şeklindeki konuşmayı da sordu. Eryılmaz o soruya da, "Bence onlar yanlış konuşmuşlar çünkü hasta sabah zaten kötüleşmiş" diye yanıt verdi. Epikrizlerle ilgili de "Epikrizler her gün yazılacak diye bir şey yok, notlarınızı alırsınız, aylık veya günlük yazarsınız." dedi.

Duruşma savcısı, Eryılmaz'a "Gece de bulunman gerekiyor muydu?" diye sordu, Eryılmaz, "Yenidoğan 3. basamakta icap değil, nöbetçi olur. Bir insan gün aşırı nasıl 24 saat çalışsın?" diye sordu.

"Çağla ben 'İlker beyin talimatları doğrultusunda müdahale ettim' diyor, sizi arayıp ulaşamamışlar" sorusuna Eryılmaz, "Hayır ben aranmadım. Benim telefonum açıktı. Eğer telefonum çalsaydı yine düşerdi" dedi. "Bebeğe müdahaleyi kim yaptı?" sorusuna ise "Nöbetçi doktor yaptı ama kim yaptı bilmiyorum" yanıtını verdi.

"Beslenediği için ölmemiş"

Eryılmaz'ın avukatı Nazan Işık, beslenmediği için öldüğü iddia edilen bebek Karakoç hakkında, "Adli Tıp raporu burada. Kesin bir şekilde neden öldüğü tespit edilmiş. Beslenmediği için ölmemiş. Ama savcı bey bunu görmemiş. Bu yargılama, herkesin beş gündür gördüğü gibi tape yargılaması. ve Yargıtay der ki, 'Sadece tapelerden yola çıkılarak, başka delilden yoksun yargılama yapılamaz.' Ama delil toplama mahkemenize bırakılmış" diye konuştu.

SÜRECEK