Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

KAMUYOUNDA ' Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın görülmesine bugün de devam ediliyor. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Duruşmada bugün sanık avukatları dinlenmeye devam edilirken ara kararın açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel