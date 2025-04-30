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Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor
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Kamuyounda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen davada 29'u tutuklu 58 sanığın yargılaması sürüyor. Bugünkü duruşmada sanık avukatlarının dinlenmesine devam ediliyor ve ara kararın açıklanması bekleniyor.

KAMUYOUNDA ' Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın görülmesine bugün de devam ediliyor. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Duruşmada bugün sanık avukatları dinlenmeye devam edilirken ara kararın açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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