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Yenidoğan Çetesi Davası Başladı: 47 Sanık Hakim Karşısında

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İstanbul Bakırköy'de 'yenidoğan çetesi' olarak adlandırılan grubun yargılanmasına başlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla birlikte bebek hastalarını özel hastanelere sevk ederek ölümlerine neden olmakla suçlanan 47 sanık, çeşitli suçlardan yargılanacak.

Haber: Gaye Şeyma CAN/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- "Yenidoğan çetesi" olarak nitelendirilen ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına, saat 10.00 gibi Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Dava nedeniyle adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 22'si tutuklu 47 sanık "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak" ve "yardım etmek", "kamu kurumu zararına dolandırıcılık", "sahtecilik", "ihmal suretiyle ölüme sebep olmak" ve diğer suçlardan bugün hakim karşısına çıkacak. Dava nedeniyle Bakırköy Adliyesi çevresinde önlemler artırılırken, aralarında çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu polisler adliyeye gönderildi. Çok sayıda basın mensubu da davayı izlemek için adliye çevresinde görev yapmaya başladı.

İddianamede, sanıklardan doktor Fırat Sarı ve doktor İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

Aralarında hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da bebeklerin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

Soruşturmada adı geçen geçen 9 özel hastanenin ruhsatları iptal edilmişti.

Yenidoğan Çetesi Davası Başladı: 47 Sanık Hakim Karşısında
Kaynak: ANKA / Güncel
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