Yenidoğan Çetesi Davası Başladı
Kamudaki 'Yenidoğan Çetesi' davasında, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilen bebek hastalarının ölümlerine sebep oldukları iddia edilen 58 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma, kimlik tespiti ile başladı.
KAMUYOUNDA ' Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 19'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Duruşma saat 10.30 sıralarında kimlik tespiti ile başladı. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel