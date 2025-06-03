Yenidoğan Bebek Ambulans Helikopterle Bafra'ya Sevk Edildi

Yenidoğan Bebek Ambulans Helikopterle Bafra'ya Sevk Edildi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, solunum yetersizliği yaşayan yenidoğan bir bebek, yoğun bakım ünitesinin dolu olması nedeniyle ambulans helikopterle Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yenidoğan ve solunum yetersizliği yaşayan bebek, ambulans helikopterle Bafra ilçesine sevk edildi.

Çarşamba Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekte solunum yetersizliği görülmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınması gerekti.

Hastanedeki yoğun bakım ünitesinin dolu olması nedeniyle bebek, ambulans helikopterle Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Bebeği taşıyan ambulans helikopter Bafra Şehir Stadyumu'na iniş yaptı. Statta önceden hazır bekleyen sağlık ekipleri, bebeği hızla ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye nakletti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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