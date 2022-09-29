Yenidoğan 13 Dev Panda Yavrusu Halkla Tanıştı

CHENGDU, 29 Eylül (Xinhua) -- Hepsi bu sene doğan 13 panda yavrusu Çarşamba günü Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde halkla buluştu. Merkezden yapılan açıklamaya göre yenidoğan yavrular, bu sene panda üssünde başarıyla yetiştirilen 15 dev panda yavrusu arasında yer alıyor. Yetiştirilen pandalar arasında dört çift ikiz de var. En ağır yenidoğan dev panda yavrusunun ağırlığı 218,5 grama ulaştı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ndeki yenidoğan dev panda yavruları, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde personelin tuttuğu yenidoğan dev pan da yavruları halkla buluşuyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ndeki yenidoğan dev panda yavruları, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Chen Juwei/Xinhua)

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde personelin kucağındaki yenidoğan de v panda yavruları halkla buluşuyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ndeki yenidoğan dev panda yavruları, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ndeki yenidoğan dev panda yavruları, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ndeki yenidoğan dev panda yavruları, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)