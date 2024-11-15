'Yeniden Yükleniyor' temasıyla düzenlenen 33'üncü Kalite Kongresi, Kocaeli'nde gerçekleşti

'YENİDEN Yükleniyor' temasıyla gerçekleşen 33'üncü Kalite Kongresi Kocaeli Kongre Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti. 12 - 13 Kasım tarihlerinde düzenlenen kongrede dijital dönüşümden yapay zekaya, iklimden küreselleşmeye, ekonomiden siber güvenliğe, toplumu ve iş dünyasını ilgilendiren 2025'e özgü önemli konu başlıkları, uzmanlar tarafından ele alındı.

33'üncüsü gerçekleşen Kalite Kongresi KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Kongrenin ilk gününde 2024 Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri, ikinci gününde ise KalDer'in 32 yıldan bu yana EFQM Modeli'ni uygulayan kuruluşlara verdiği Türkiye Mükemmellik Ödülleri yeni sahiplerini buldu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA FARK YARATANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ"

Sürdürülebilirlik alanında fark yaratan projeleri teşvik etmek ve öne çıkarmak amacıyla KalDer tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen KalDer Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri kongrenin ilk gününde sahiplerini buldu. Ödüller çevre, sosyal ve ekonomik alanda Ödül Jürisi tarafından değerlendirilen ve sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan kuruluşlara verildi.

'EFQM MODELİ DOĞRULTUSUNDA REHBERLİK ETMEYE HER ZAMAN HAZIRIZ'

İş ve yaşamda mükemmellik kültürünün yaygınlaşmasında önemli rol oynayan Mükemmellik Ödülü'ne bugüne kadar; 311 kuruluş başvurup, 36 kuruluş Büyük Ödül, 66 kuruluş Başarı Ödülü ve 8 kuruluş da Mükemmellikte Süreklilik Ödülü aldı. Türkiye'de ödül alan kurum ve kuruluşlar, Avrupa'da da bu başarılarını sürdürerek, bugüne kadar EFQM'de de Türkiye'den katılan kuruluşlar 9 Büyük, 19 Başarı Ödülü olmak üzere toplam 28 Ödül kazandı.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, ödül sürecini başarıyla tamamlayıp ödüle layık görülen kurum ve kuruluşları kutlayarak şunları söyledi:

"Ülkemizde mükemmellik kültürünü benimseyerek sürdürülebilir gelişime liderlik eden tüm kurumlarımıza gönülden tebriklerimi sunuyorum. Bu başarılarının, EFQM Modeli ile henüz tanışmamış kurum ve kuruluşlarımıza da ilham kaynağı olmasını ve onları bu değerli yolculukta yeni adımlar atmaları için Ulusal Kalite Hareketi sürecine davet ediyorum."

Bayraktar ayrıca, sürecin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen KalDer Ödül Kurulu, Ödül Jürisi, Türkiye Mükemmellik Ödülleri Sekreterimiz ve Değerlendiricilere teşekkür ederek, gönüllü katkılarının önemine vurgu yaptı. Bayraktar, "KalDer olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na atıfta bulunan dünyandaki en yaygın yönetim modeli olan EFQM Modeli doğrultusunda, kurumlarımıza sürdürülebilir değer yaratma yolunda rehberlik etmeye ve hedeflerine ulaşmalarında yol göstermeye her zaman hazırız" dedi.

KALDER SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK ÖDÜLLERİ'NDE ÖDÜL ALAN KURULUŞLAR

Yönetişim Alanında iyi Uygulama Ödülü MASPO Enerji'nin olurken, ödül beratını kuruluşu adına Genel Müdür Sn. Murat Solmaz aldı.

İnsan Alanında iyi Uygulama Ödülü ise Zorlu Tekstil'in oldu. Ödül beratını kuruluşu adına Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Raporlama Müdürü Sn. Nergis Satıcı?ile Ar-Ge ve Kalite Müdürü Sn. Dr. Murat Yıldırım aldı.

KalDer Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri kapsamında Başarı Ödülü'nü almaya hak kazanan diğer kuruluşlar ise CarrefourSA, Otokoç Otomotiv, Polisan Holding ve Yorglass oldu.

CarrefourSA adına ödülü İSG, Kalite Güvence, Çevre ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Sn. Tayfun Akusta alırken, Otokoç Otomotiv adına ödül beratını Sürdürülebilirlik, Entegre Yönetim Sistemleri ve İdari İşler Lideri Sn. Sadri İçer aldı. Polisan Holding adına ödül beratını CEO ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cantekin Dinçerler ve Polisan Holding ve Grup Şirketleri Sürdürülebilirlik Müdürü Sn.Dilek Sarıaslan, Yorglass adına ödül beratını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komite Başkanı Sn. Gülfem Yorgancılar Perçin aldı.

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ DE YENİ SAHİPLERİNİ BULDU

KalDer'in 32 yıldan bu yana EFQM Modeli'ni uygulayan kuruluşlara verdiği Türkiye Mükemmellik Ödülleri de 33'üncü Kalite Kongresi'nin son gününde yeni sahiplerini buldu. Türkiye Mükemmellik Ödülleri için Jürinin yaptığı değerlendirmelerde EFQM Modeli'nin kriterleri ile ilişkili iyi uygulamalar, başvuran kuruluşları ödüle götüren önemli ölçütlerden biri oldu.

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK BÜYÜK ÖDÜLÜ METRO İSTANBUL'UN OLDU

Metro İstanbul, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' İyi uygulaması ile Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülünü almaya hak kazandı. Ödül beratını kuruluşu adına Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Özgür Soy aldı.

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ İSE TB SEWTECH TURKEY

TB Sewtech Turkey, 'BUDOMARİ' İyi uygulaması ile Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü almaya hak kazandı. Ödül beratını TB Sewtech Turkey Başkanı Sn. Utku Tekgül aldı.

ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİKLERİYLE YILDIZ ALDILAR

EFQM Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 5 Yıldız alan kuruluş Petroyağ oldu. Ödül beratını Petroyağ adına Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serra Soysal Koyuncu aldı.

T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 4 Yıldız ödülü kazandı. Ödül beratını kuruluşu adına Genel Sekreter Sn. Reşit Serhat Taşkınsu aldı.

Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 4 Yıldız alan kuruluş Bulutistan oldu. Bulutistan adına ödül beratını Genel Müdür Sn. Gökhan Gençtürk aldı.

Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 4 Yıldız alan bir diğer kuruluş Duyar Vana oldu. Kuruluşu adına ödül beratını Proje Yönetim Ofisi Yöneticisi Sn. Ömer Faruk Can aldı.

Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 4 Yıldız alan kuruluşlardan biri de Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim oldu. Kuruluşu adına adına ödül beratını Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Sn. Burak Işık aldı.

Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 3 Yıldız alan kuruluş, İMES Organize Sanayi Bölgesi olurken, ödül beratını kuruluşu adına İMES OSB Müdürü Sn. Onur Kesici aldı.