Yeniden yargılanan FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı"na 10 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından olduğu belirlenen Cihan Torkay, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Torkay ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, ilk yargılamada sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırıldığını, temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, "takdiri indirim" yapılmadığı gerekçesiyle kararı esastan bozduğunu bildirdi.

Bunun üzerine yeniden yargılama yapılacağını belirten Mahkeme Başkanı, buna ilişkin sanık ve avukatına savunma yapmaları için söz verdi.

Yargıtay'ın ilamına uyulmasını talep eden sanık Torkay, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Cihan Torkay'ın cezası, Yargıtay'ın bozma kararı gereği "takdiri indirim" uygulanarak 10 yıla indirildi.

İddianameden

İddianameye göre "Ceyhun" kod adını kullanan Cihan Torkay, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem yapılanmasında "müdür" statüsünde örgütsel faaliyetlerde bulundu.

Bu birimde "A vasfı"nda yer alan Torkay, deşifre olmamak için operasyonel hat olarak bilinen başkasının adına kayıtlı telefon numaralarını kullandı.