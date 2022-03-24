Yeniden yargılanan FETÖ'nün emniyet imamına 10 yıl hapis - Haberler

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Yeniden yargılanan FETÖ'nün emniyet imamına 10 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı - Özkan Arslan - Güncel
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Yeniden yargılanan FETÖ'nün emniyet imamına 10 yıl hapis

FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem imamı Cihan Torkay, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA (DHA) - FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem imamı Cihan Torkay, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cihan Torkay, FETÖ/PDY'nin ' Ankara Emniyet Müdürlüğü yapılanması'na yönelik soruşturmada, hakkında açılan dava kapsamında, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, 'Ceyhun' kod adını kullandığı ve 'müdür' statüsüyle örgütsel faaliyet yürüttüğü iddia edilen sanığa takdir indirimi uygulamadı. Karar sonrası Yargıtay'a giden dosya, sanığa takdir indirimi yapılması gerektiği gerekçesiyle esastan bozularak, yerel mahkemeye gönderildi. Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan tutuksuz sanık Torkay, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, Yargıtay'ın ilamına uyulmasını talep etti. Sanık ve avukatının savunmasının ardandan kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa takdir indirimi uygulayarak, 10 yıl hapis cezası verdi.


Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yargıtay, Ankara, Mahrem, Güncel, Haberler

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