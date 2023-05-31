/yeniden// ÜSKÜDAR'DA ÇUVALDAKİ CESETLE İLGİLİ 2 GÖZALTI

İSTANBUL'da kayıp olarak aranırken, Üsküdar'da bir pimapen dükkanında çuval içinde cesedi bulunan Metin Üreyil, cinayetiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da kayıp olarak aranırken, Üsküdar'da bir pimapen dükkanında çuval içinde cesedi bulunan Metin Üreyil, cinayetiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayın yaklaşık 900 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi. Cinayeti işlediği belirlenen M.A.İ.'nin yakalanması için operasyonlar aralıksız sürüyor.

KAYIP ARANIRKEN ÇUVAL İÇİNDE BULUNMUŞTU

Ataşehir'de bir oto yıkamacı işleten Metin Üreyil'in yakınları geçtiğimiz cumartesi günü polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, kayıp Metin Üreyil'in son olarak işyerinin önünden arkadaşı M.A.İ. ile birlikte ayrıldığı belirlendi. Bu gelişme üzerine M.A.İ.'nin evi ve pimapen işi yaptığı 3 dükkanda arama yapıldı. Polis, Üsküdar, Cumhuriyet mahallesi, Deniz sokak üzerinde bulunan dükkana arama yapmak için girdiğinde çuval içine konmuş Metin Üreyil'in cesedi ile karşılaştı. Yapılan araştırmada Metin Üreyil'in başına tek el ateş edilerek öldürüldüğü ardından çuvala konduğu, dükkanın da temizlendiği belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

"CESEDİ BİRLİKTE ÇUVALA KOYDUK"

"KAÇMASINA YARDIM ETMEDİM, CİNAYETİ BİLMİYORDUM"

OLAY 900 BİN LİRALIK ALACAK VERECEK YÜZÜNDEN MEYDANA GELMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada olayın 900 bin liralık bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığı tespit etti. Olaydan sonra kaçtığı tespit edilen olayı gerçekleştiren şüpheli M.A.İ.'nin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.