Yeniden Refahlı Gençlerden BAL Ligi Yolcularına ziyaret

BOLU (Bültenler) - Ziyarete Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Bolu İl Başkanı Yusuf Tek, Teşkilat Başkanı Hamza Kart, Yeni Seçmen Birim Başkanı Caner Güler, Sportif ve Kültürel Faaliyetler Birim Başkanı Selami Çevik katlım sağladı.

Her iki takıma da başarılar dileyen gençlik kolları, yönetim ve sporcular ile kısa bir sohbet sonunda motivasyon adına hediyelerini takdim etti.

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Gençlik Kolları İl Başkanı Yusuf Tek "Bolu'muzun iki güzide futbol takımının oynayacağı BAL baraj maçı öncesinde başarı dileğinde bulunmak, Yeniden Refah Partisi olarak moral ve destek vermek amacıyla ziyaretlerine gelmiş bulunmaktayız. Sporun gençliğe, spora ve dahi insana önem veren bir partinin mensubu olarak sporcularımızın ne kadar büyük zorluklar ve engeller içerisinde mücadele ettiklerini iyi biliyorum. Bütün bu zorluklarla mücadele eden, başta yönetim kurulunu, teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Barajdan kim çıkarsa çıksın iki takımımızı da şimdiden takdir ediyorum. Yeniden Refah Partisi olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, sporun ve sporcunun yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

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