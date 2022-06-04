Yeniden Refah Partisi Yunak İlçe Kongresi yapıldı - Haberler

Yeniden Refah Partisi Yunak İlçe Kongresi yapıldı
AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
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Yeniden Refah Partisi'nin Yunak İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Yeniden Refah Partisi'nin Yunak İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Yunak İlçe Halk Kafeteryasında gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen kongrede, ilçe başkanlığına Hüseyin Ürün yeniden seçildi.
Kongreye, Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı İsmail Çığır, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.
AA / Abdulkadir Uysal - Güncel