Haberler

Yeniden Refah Partisi'nden İran'da 168 Kız Çocuğunun Öldürülmesi Nedeniyle ABD Başkanı Trump Hakkında Suç Duyurusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi, İran'da 168 çocuğun hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle ABD Başkanı Trump ve bazı yetkililere karşı suç duyurusunda bulundu. Parti, yargı süreçlerine devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - Haber: Serra TAYLAN

Yeniden Refah Partisi, 28 Şubat'ta İran'daki bir okula yönelik saldırıda 168 çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve bazı ABD'li yetkililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.


Yeniden Refah partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Gök, beraberindeki partililerle birlikte suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermesinin ardından adliye önünde açıklama yaptı.
Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca özellikle "insanlık suçu" olarak ifade edilen suçlarla ilgili Türkiye'de yargılama yetkisi bulunduğunu anlatan Gök, "ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı ve füzenin atılmasına emir veren konutanlar hakkında gerekli müracaatlarımızı yaptık. Sadece burayla mı kalacağız? Hayır, inşallah yarın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Parlamenterler Birliği ilgili dairesine müracatlarımızı yapacağız" dedi.
Gök, savaş suçları konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
Kaynak: ANKA
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

