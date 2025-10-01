Yeniden Refah Partisi'nden Trump'ın Barış Planına Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana ilişkin, "Bu dayatmacı barış anlaşmasının Filistinlilere yönelik hiçbir olumlu madde içermediği açıkça ortadadır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, hem "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılması beklenen adımlar hem de vatandaşların ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi açısından yoğun bir dönem yaşayacaklarına inandığını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana tepki gösteren Bekin, 20 maddelik planın, tuzaklarla dolu olduğunu savundu.

Gazze'nin egemenliğinin tehlikeye atıldığını ifade eden Bekin, "Siyonist İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı meşrulaştıran ve güvenlik çemberi adı altında işgal planını aynen sürdürmeye devam edecek olması son derece tehlikeli olup, Filistinlilerin kontrolünde olmayacak bir Gazze'nin egemenliğinden söz etmek mümkün değildir. Bize göre ikinci Sevr'i çağrıştıran bu dayatmacı barış anlaşmasının Filistinlilere yönelik hiçbir olumlu madde içermediği açıkça ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bekin, Müslüman ülkelerin yönetimlerinin, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı adım atmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.