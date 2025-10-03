Yeniden Refah Partisi'nden Şeker Pancarına Yetersiz Fiyat Eleştirisi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, şeker pancarı alım fiyatıyla ilgili "Pancar üreticisi belirlenen son pancar alım fiyatının oldukça yetersiz kaldığına dikkat çekmektedir. Açıklanan fiyat, pancar üreticilerimizin alın terinin karşılığını verememekte, üreticimizi borç altında ezmekte ve gelecek yıllarda pancar ekim motivasyonunu kırmaktadır" dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi

dahil ton başına 2 bin 975 lira olarak açıklanmasının ardından alım fiyatının 3 bin 100 TL'ye yükseltilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Bekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, "Mazot, gübre, ilaç, sulama ve işçilik gibi girdi maliyetlerinde yaşanan artışın karşısında zor durumda kalan pancar üreticisi belirlenen son pancar alım fiyatının oldukça yetersiz kaldığına dikkat çekmektedir. Açıklanan fiyat, pancar üreticilerimizin alın terinin karşılığını verememekte, üreticimizi borç altında ezmekte ve gelecek yıllarda pancar ekim motivasyonunu kırmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Şeker pancarı fiyatının gerçek maliyetler dikkate alınarak revize edilmesini vurgulayan Bekin, açıklanan pancar alım fiyatının en azından 3 bin 500 TL'nin üstüne yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Bekin, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"Şeker pancarı alım fiyatı açıklanırken maliyet hesabı dikkate alınmış mıdır? Alınmış ise şeker pancarı toplama işlemi yapılmadan açıklanan fiyatlar neye göre yapılmıştır? Şeker pancarı üreticilerinin talepleri ton başına en az 3 bin 500 ile 4 bin 000 TL arasında iken pancar alım fiyatı 3 bin 100 TL olarak açıklanmıştır, fiyatın talepler göz önünde bulundurularak yeniden revize edilmesi için Bakanlığınızca bir çalışma düşünülmekte midir? 2024-2025 yılında mazot, gübre gibi artan maliyetler göz önüne alındığında, üreticinin zarar görmemesi adına Bakanlığınızca bir destek programı var mıdır? 2020-2025 yılları arasında ülkemizde toplam ne kadar şeker pancarı üretilmiştir? 2020-2025 yılları arasında ne kadar şeker fabrikası özelleştirilmiştir? Özelleştirilen fabrikalar kimlere satılmıştır?"