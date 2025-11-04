Yeniden Refah Partisi'nden PKK Uyarısı ve 3. Olağan Kongre Hedefi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Üyesi bulunduğumuz komisyon çalışmalarında kırmızı çizgilerimiz bellidir. Pkk'yla birlikte Suriye'deki PKK uzantıları, terör örgütleri de eş zamanlı olarak tasfiye edilmelidir." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin, Ankara'da 16 Kasım'da yapılacak 3. olağan büyük kongresi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kılıç, kongreye 100 bin kişilik katılım hedeflediklerini söyledi.

Kılıç, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da "Terörsüz Türkiye" hedefine destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üyesi bulunduğumuz komisyon çalışmalarında kırmızı çizgilerimiz bellidir. PKK'yla birlikte Suriye'deki PKK uzantıları, terör örgütleri de eş zamanlı olarak tasfiye edilmelidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün korunması kadar önemlidir."

Kılıç, bir gazetecinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin sorusuna, "AİHM'nin bu konuda kesin kararı varsa bu yönde adım atılması zaten elzemdir. Dolayısıyla AİHM kararlarına uyulması, tarafı olduğumuz bu hukuk sistemine bağlı kalınması Türkiye'nin lehinedir." diye konuştu.