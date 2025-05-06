Yeniden Refah Partisi'nden İznik Konsili Uyarısı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, İznik'te düzenlenmesi düşünülen İznik Ekümenik Konsili'nin 1700'üncü Yıldönümünü'ndeki etkinliğe ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bartholomeus'un diplomatik krize dönüşmesi kaçınılmaz olan sözde 'Ekümenik' konusunda Lozan Anlaşması hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız'ı sorumluluğa davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İznik'te M.S. 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantin'in çağrısı üzerine düzenlenen Birinci İznik Ekümenik Konsili'nin 1700. Yıldönümü münasebetiyle Mısır'ın İskenderiye yakınlarında bulunan Natrun'da yer alan Saint Pishoy Manastırı'nda 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında toplanan bir grup dini yönetici 'İnanç, Misyon ve Birlik' çerçevesinde 'İznik 2025' toplantısının yapılması konusunda çalışma yürüttü. Bunun sonucu olarak Papa Francis, bir kardinal ve 14 yardımcısı ile 24 Mayıs'ta İznik'e gelme kararı içinde idi. Öldükten sonra, yerine yeni seçilecek Papa'nın Türkiye tarafından davet edilmesi durumunda İznik'te düzenlenmesi düşünülen Birinci Ekümenik Konsil'inin 1700. Yıldönümüne katılabileceği konusunda Vatikan kaynakları tarafından açıklamalar yapılmaktadır.

"Lozan Antlaşmasının hiçbir maddesinde zikredilmemiştir"

İznik'te düzenlenmesi düşünülen 'Birinci İznik Ekümenik Toplantısı'nın 1700. Yıldönümüne katılacak olan Bartholomeos'un, yetkisini aşarak kendisini Rum Ortodoks Patriği olarak ifade etmesi karşısında yapılacak olan bu uluslararası toplantıya hangi sıfatla katılacağının hükümet yetkilileri tarafından açıklanması kaçınılmazdır. Öncelikli olarak, Lozan Antlaşmasının birinci bölümünde yer alan, ilgili 40, 42 ve 45. maddelerinde ifadesini bulan şekliyle 'Fener Rum Ortodoks Kilisesi'ne hiçbir şekilde özel statü, hak, yetki ve herhangi bir imtiyaz verilmemiş' olup, keza ismen de söz konusu Lozan Antlaşmasının hiçbir maddesinde zikredilmemiştir.

Buna göre, Lozan Anlaşması'nda Fener Rum Kilisesi'nin yetkisi belirlenmiş olmasına ve 1923 yılında Afyonkarahisar Milletvekili İzzet Ulvi Aykut'un girişimleri sonucunda Rum Patrikhanesi'nin kaza-i idari şahsiyet ve imtiyazları lağvedildiğinden patriklere sadece 'başrahip' unvanı verilmesini teklif etmiş, konuyla ilgili yazıyı da Adalet Nezareti'ne yollayarak Rum patriğinin sadece 'başrahip' unvanını kullanabileceğini tescil etmiş oldu. Buna rağmen, Bartholomeos, her sahada Rum Patriği ünvanını kullanmakta ve yetkililer de ne yazık ki bu konuda suskunluğu tercih etmektedirler. Yakın zamanda Lozan Barış Anlaşması'nın ortaya koyduğu hükümleri hiçe sayan Bartholomeos, yetkisini aşarak ekümenik sıfatıyla Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebini kabul ettiği hepimizin malumudur.

Bartholomeos'un, Lozan anlaşmasının hükümlerinin aksine hareketle, kendisine evrensellik atfederek Ukrayna Ortodoks Kilisesi için 'otosefal statüsü' kararı alması karşısında ise hiçbir tepki ortaya konulmaması dikkatlerden kaçmamıştır. Nitekim o dönemde Bartolomeos ile anlaşma imzalayan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, Bartolomeos'tan 'Ekümenik Patrik' olarak söz etmesi dikkatlerden kaçmamıştır.

Bu gerçekler ışığında, Lozan Anlaşması'nın hükümlerini dikkate alınmadan bu yıl İznik'te İznik Konsil'inin 1700. Yıldönümünün toplanacak olması karşısında Bartholomeos'un diplomatik krize dönüşmesi kaçınılmaz olan sözde 'Ekümenik' konusunda Lozan Anlaşması hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Nuri Ersoy ve Bursa Valisi Sn. Erol Ayyıldız'ı sorumluluğa davet ediyoruz."