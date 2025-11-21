Haberler

Yeniden Refah Partisi'nden İmralı Ziyaretine Sert Tepki

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İmralı ziyaretini onaylamadıklarını belirterek, TBMM'de yapılan müzakerelerin şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Erbakan, terörsüz Türkiye anlayışını savunduklarını ifade etti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, hangi mahfillerde kimlerle kotarıldığını bilmediğimiz İmralı ziyaretini onaylamıyoruz. TBMM'nin Abdullah Öcalan'ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz. Şeffaf olunması gereken böylesi kritik bir sürecin, iktidar ortakları arasında bile bilek güreşine sahne olması ve mutlak bir gizlilikle sürdürülmesinin, milletin yok sayılmasının sakıncalarına dikkat çekiyoruz." dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "İmralı ziyareti"ne ilişkin X hesabından açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan şunları ifade etti:

"Yeniden Refah Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de, Terörsüz Türkiye yaklaşımının arkasındayız. Dün olduğu gibi bugün de, ırkçılığa karşıyız, kardeşlikten yanayız. Ancak, Terörsüz Türkiye adına son bir yıldır anlatılan ve yaşananlar bir süreç değil dayatmadır, istişare değil emrivakidir. Sonunda bile söylenmeyecek sözler en başından söylenmiş, Abdullah Öcalan'a umut hakkı ve özgürlük, daha sürecin başında Sayın Bahçeli tarafından vadedilmiştir. Kapalı kapılar ardında belki de yıllar süren müzakerelerle konu pişirilmiş, yasal meşruiyet ve toplumsal mutabakat için, TBMM'de kurulan Komisyon marifetiyle, tüm siyasi partilerin daha başlarken sonu belli 'süreç'e ortak olması hedeflenmiştir.

Yeniden Refah Partisi olarak, hangi mahfillerde kimlerle kotarıldığını bilmediğimiz İmralı ziyaretini onaylamıyoruz. TBMM'nin Abdullah Öcalan'ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz. Şeffaf olunması gereken böylesi kritik bir sürecin, iktidar ortakları arasında bile bilek güreşine sahne olması ve mutlak bir gizlilikle sürdürülmesinin, milletin yok sayılmasının sakıncalarına dikkat çekiyoruz. Her konuda tek yetkili olan, ama bu meselede sürekli bir adım geride duran Sayın Cumhurbaşkanı'na, acilen özel gündemli liderler zirvesini toplama ve kapalı kapılar ardındaki müzakereleri TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle paylaşma çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
