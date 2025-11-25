Yeniden Refah Partisi'nden Et ve Süt Kurumu'na Soru Önergesi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Bekin, "Bakanlık tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün ticari faaliyetleri, bağlantıları ve para hareketlerinin titizlikle araştırılması gerekmektedir. Özellikle Avrupa merkezli yapılan karkas et ithalatlarının tamamında hangi şirketlerin yer aldığı, bu şirketlerin sahibinin kim olduğu ve varsa ortaklarının kamuoyuna açıklanması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün Macaristan'da kırmızı et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Bekin, konuya ilişkin verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

"Son yıllarda kırmızı et fiyatı ülkemizde çok hızlı artarak rekor seviyelere ulaşmıştır. Artan fiyatlar karşısında et ihtiyacını karşılamak amacıyla kırmızı et ithalatı da hız kesmeden devam etmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı artan kırmızı et ihtiyacını bünyesinde yer alan Et ve Süt Kurumu üzerinden yoğun bir şekilde et ithalatı yaparak kapatmaya çalışmaktadır. Ancak bu süreçte kırmızı et ithalatının nasıl ve kimler üzerinden gerçekleştirildiği kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri olmuştur.

"İthal edilen etler hep aynı işletmelere düşük fiyat üzerinden verildiği iddiaları tartışılır hale geldi"

Özellikle son günlerde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün Macaristan'da kırmızı et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialara yönelik olarak bakanlık tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün ticari faaliyetleri, bağlantıları ve para hareketlerinin titizlikle araştırılması gerekmektedir. Özellikle Avrupa merkezli yapılan karkas et ithalatlarının tamamında hangi şirketlerin yer aldığı, bu şirketlerin sahibinin kim olduğu ve varsa ortaklarının kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Ayrıca bu şirketlerin bilanço ve mizanının kamuoyu ile paylaşılması tüm şaibelerin ortadan kalkması adına önemlidir. Et Süt Kurumu 2023 yılı içinde beş ayrı sözleşmeyle toplam 13 bin baş kesimlik sığır ithal ettiği ve bu alımlar için 22 milyon 535 bin avro ödediği de gündeme gelmiştir. Kamuoyunda ithal edilen etler hep aynı işletmelere düşük fiyat üzerinden verildiği iddiaları da tartışılır hale gelmiştir."

"Et Süt Kurumu tarafından ithal edilen kırmızı etler hangi işletmelere verilmiştir"

Bekin'in önergesinde yer alan sorular şöyle:

"Son beş yıl içerisinde Et Süt Kurumunun kırmızı et alımı yaptığı şirketler hangileridir? Bu şirketler arasında yabancı görünümlü olup yerli ortaklar var mıdır? Şirket bazlı olarak yapılan et ithalatı ne kadardır? Avrupa ülkelerinden kırmızı et ithal eden bir ülke olarak Türkiye'nin Et Süt Kurumunun başında duran kişinin Avrupa ülkelerinde kırmızı et ihracat eden bir şirkete ortak olmasını Bakanlığınız uygun görüyor mu? Bu konuda herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Son üç yıl içerisinde Et Süt Kurumu tarafından ithal edilen kırmızı etler hangi işletmelere verilmiştir? Bu işletmeler ile nasıl bir sözleşme yapılmıştır? Verilen bu kırmızı etin miktarı işletme bazlı olarak ne kadardır? Türkiye'nin son beş yıllık dönemi dikkate alındığında yıllık bazda kırmızı et arz açığı ne kadardır? Bu açığın ne kadarı ithal yollardan karşılanmaktadır? Kırmızı et açığını azaltmak için Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yürütmektedir?"