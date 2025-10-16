Yeniden Refah Partisi'nden Barış Görüşmelerine Eleştiri

Haber : Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç Kars'ta konuştu. Kılıç, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına iki yıldır uygulamış olduğu soykırımın ardından önceki gün Mısır'da yapılan barış görüşmelerinin, "Barış değil bir Trump Şov" olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Partisinin Kars İl Başkanı İbrahim Çelik'in davetlisi olarak geldiği Kars'ta konuştu.

Kars İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Kılıç, partisinin 16 Kasım 2025 Pazar Günü coşkuyla gerçekleştirilecek olan 3. Olağan Büyük Kongresine Kars halkını davet etti. Kılıç, ANKA Haber Ajansı mikrofonuna konuşmuş olmanın önemine değinerek ülke ve dünya gündemini değerlendirdi ve şunları söyledi:

"Bir gayreti hayata geçirmek üzere Kars'ta bulunuyoruz. Kars'ta bulunmam vesilesiyle de Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın selamlarını Kars halkına iletiyoruz. Anka Haber Ajansı'nı da sesimizi tüm Kars'a ve Doğu Anadolu'ya duyurmak için bir vesile olarak görüyorum ve sesleniyorum. Karslı, Erzurumlu, Ardahanlı, Ağrılı ve Iğdırlı hemşehrilerim siz ve civar illere sesimizi duyurmak istiyorum. 16 Kasım 2025 Pazar günü inşallah Ankara Spor Salonunda Yeniden Refah Paritemizin 3. Olağan Büyük Kongresini gerçekleştireceğiz. Bu kongrede hedefimiz 100 bin kişi ile bir arada olmaktır. 100 kişi ile Anadolu'nun sesini Ankara'da duyurmaktır. 100 bin kişi ile iktidar yürüyüşünü Ankara'dan başlatmaktır. ya 2026 yılının ya da 2027 yılının erken seçim yılı olacağını değerlendiriyoruz. 2026 yada 2027 yılında yapılması muhtemel erken seçime hazırlıksız yakalanmak istemiyoruz. Bugün seçim olacakmış gibi gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Sizleri de Ankara'ya bekliyoruz.

"İktidarın doğrularına doğru diyoruz ama..."

İktidarın doğrularına doğru diyoruz. Yanlışlarını da eleştiriyoruz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın siyaset yolunun başında dediği gibi siyasetimiz bellidir. Ama ne hikmetse iktidar doğrularını alkışladığımızda çok seviniyor ve mutlu oluyor da, yanlışlarına yanlış dediğimizde de çok kızıyor ve çok bozuluyorlar. Çok da büyük tahammülsüzlük gösteriyorlar. Sadece AK Partililer değil, MHP'liler de yanlışa yanlış dediğimiz zaman kahrediyorlar. Kapağı açılmamış hakaretlerle, hiç söylenmemiş, kavgada bile sarf edilmeyecek sözleri sarf ediyorlar. Bizim eleştirilerimizden bu anlamda çok rahatsız oluyorlar. İşte şimdi Kars'tan söylüyorum; Mısır'da yapılan, barış değil Trump Şov'dur! Barış adı verilen şovun, İsrail'i Hamas'tan kurtarmak dışında kime ne faydası var? Yıllardır öldürülen, aylardır aç bırakılan insanlar, bir yudum suya bir tas çorbaya kavuştu diye, biz de Netanyahu gibi Trump'ı ayakta mı alkışlayacağız?

"Barış olduysa soruyoruz: Filistin özgür oldu mu? Kudüs başkent oldu mu?"

İsrail işgal ettiği toprakları terk edecek mi? Netanyahu ve kabinesi ölümlerin, yıkımların hesabını verecek mi? Gazzeliler'in evleri, okulları, hastaneleri, camileri yeniden inşa edilecek mi? Korkarım, tam aksine yaptıkları yanlarına kar kalacak, herkes evine döndüğünde savaş kaldığı yerden başlayacak. Trump İsrail ve Mısır'a selden kütük kapmaya gitti. Üç bin yıllık siyonist hayallerin kendi sayesinde gerçekleştiğini ilan etmeye gitti. Bibi'yi yargılanmaktan kurtarmaya gitti. Dünyanın gözleri önünde Cumhurbaşkanı Herzog'dan Katil Bibi'yi affetmesini istedi.

Bu hikayeden destan çıkarmaya çalışanlara soruyorum: Bizim gördüklerimizi siz görmüyor musunuz? Bizim duyduklarımızı siz duymuyor musunuz? Umarım biz yanılırız, siz haklı çıkarsınız. İnşallah diyorum, biz yanılırız siz haklı çıkarsınız."