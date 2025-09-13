Haberler

Yeniden Refah Partisi'nden A Milli Erkek Basketbol Takımına Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından tebrik edildi. Erbakan, sporculara ve teknik kadroya başarılar diledi.

(ANKARA) -2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda  adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimize bu büyük gururu yaşatan sporcularımızı ve teknik kadroyu kutluyor, finalde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselen  A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

"A Milli Erkek Basketbol Takımımızı, Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı farklı mağlup ederek finale yükselmesi dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum. Milletimize bu büyük gururu yaşatan sporcularımızı ve teknik kadroyu kutluyor, finalde üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
İstanbul'da toplu taşımaya dev zam! İşte yeni fiyat tarifesi

İstanbul'da ulaşıma dev zam! İşte yeni fiyat tarifesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı

Ünlü güreşçinin milyon dolarlık serveti tek bir kişiye kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.