Yeniden Refah Partisi'nden A Milli Erkek Basketbol Takımına Tebrik

(ANKARA) -2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimize bu büyük gururu yaşatan sporcularımızı ve teknik kadroyu kutluyor, finalde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

"A Milli Erkek Basketbol Takımımızı, Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı farklı mağlup ederek finale yükselmesi dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum. Milletimize bu büyük gururu yaşatan sporcularımızı ve teknik kadroyu kutluyor, finalde üstün başarılar diliyorum."