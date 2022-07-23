Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: 'Çözüm altılı masa mı, hayır'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Evet, iktidarın durumu ortada. Peki çözüm ne, altılı masa mı. Bu iş ne kasa başındakilerle çözülür ne de masa başındakilerle, bu iş Milli Görüş ile çözülür" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Temmuz Ayı İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezinde düzenlenen toplantı öncesi düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Fatih Erbakan, Madrid'deki NATO zirvesi hakkında, "Orada referandum, mutabakat zaptı olarak adlandırılan bir belge imzalandı. Bu imzacı ülkeler açısından hiçbir resmi bağlayıcısı olmayan bir iyi niyet belgesi. Bunu bir resmi bağlayıcısı olması için imzacı ülkelerin parlamentolarında kabul edilmesi lazım. Buradaki maddelere uyulmaması halinde de hangi yaptırımlarla karşı karşıya kalınacağı da bu belgede belirtilmesi lazım. Diplomatik zafer olarak sunulan bu olayın herhangi bir kazanım olarak değerlendirilmesi asla mümkün değildir" dedi.

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı 2 ay dahi NATO'nun kapısında bekletememiştir"

Fatih Erbakan, konuşmasına "Sonuç olarak Avrupa Birliği'nin kapısında 60 seneden beridir bekletilen ve hala da üyelik ısrarlarını sürdürüp kapıda beklemeye devam eden Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı 2 ay dahi NATO'nun kapısında bekletememiştir. Böyle bir 'u' dönüşünün, cumhurbaşkanının vetosunu son anda çekmesinin arkasında, zirveden kısa süre öncesinde Biden'ın kendine telefon açmasına ve orada bir ikili görüşmenin yapılmasının bunu vaat edilmesinin etkili olduğu anlaşılmaktadır" diye konuştu.

D-8 canlandırılmaz ve D-60 adımı atılmazsa sorunların devam edileceğini belirten Fatih Erbakan, konuşmasında 15 Temmuz şehitlerini de andı.

"Çıkıp diyorlar ki 'Türkiye'de ekonomi çok iyi 20 senede araç sayısı 8 buçuk milyondan 26 milyona çıktı'. Bu kalkınma dediğiniz şey tüketimin artmasıyla değil üretimin artmasıyla olur. Bu refah seviyesinin değil, ihtiyacın ve tüketimin arttığını gösterir. Bu 20 seneden bu yana dışarıya milyarlarca dolar döviz verdiğimizi gösterir, çünkü bu araçların büyük kısmı ithal. Biz borçlanarak bu araçları aldık" diyen Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, AK Parti'nin 20 yıllık eğitim politikalarını da eleştirdi.

"Çözüm altılı masa mı, hayır"

Altılı masa diye adlandırılan 6 muhalefet partisinin birleşiminin çözüm olmayacağını, çözümün Milli Görüş ile hallolacağını belirten Fatih Erbakan, "Evet, iktidarın durumu ortada. Dış politikada, ekonomide, eğitimde, tarım ve hayvancılıkta anlattık. Peki çözüm ne, altılı masa mı. Elbette ki hayır. İktidardakileri kasa başındakiler olarak, masadakileri de masa başındakiler olarak ifade ediyoruz. Bu iş ne kasa başındakilerle çözülür ne de masa başındakileri, bu iş Milli Görüş ile çözülür" dedi.

"Kurtuluş ancak ve ancak Milli Görüş ile Yeniden Refah Partisi'dir"

Altılı masada bulunan liderlerin bazılarının zamanında ülke yönetiminde olduğunu, o süreçlerde ülkede atılan yanlış adımlarda bizzat imzaları bulunduğunu söyleyen Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Masa başındakilerden biri CHP, 28 Şubat'ın en ateşli savunucularından, İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı CHP. Ayasofya'nın cami olmasına üzülen, parti içinde resmi olarak LGBT Komisyonu kuran CHP. 'Bizim iktidarımızda LGBT'li olmak dezavantajlı olmaktan çıkacak, LGBT'lilere haklarını vereceğiz' diyen CHP. 50 senedir iktidarda yoktunuz ama 1989'da bütün belediyeleri siz aldınız. O belediyeleri eline yüzüne bulaştırdın. 1994'te millet koşa koşa Refah Partisi'ne belediyeleri teslim etti ve kurtuldu. Şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) iktidarı eleştirdiğiniz konuları aynen kendiniz yapıyorsunuz. Borç ve faiz ekonomisini yürütüyorsunuz. İktidar 8,60 dolar faizle borçlanıyor, siz yüzde 10,50 dolar faiz ile borçlanıyorsunuz İBB'de ve o borcun faizini de ulaşıma zam yaparak, İstanbul halkına verdiğiniz hizmetlere zam yaparak İstanbul halkından tahsil ediyorsunuz. Ne kasa başındakilerden ne de masa başındakilerden millete hayır gelmesi mümkün değildir. Kurtuluş ancak ve ancak Milli Görüş ile Yeniden Refah Partisi'dir. Parti olarak kasa başındakiler ve masa başındakilerin oyununu bozacağız. Erbakan Hocamız yıllarca bunun mücadelesini verdi."

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'ne geçiş yapan kişilere rozet taktı. Temmuz Ayı İl Başkanları toplantısı, basına kapalı olarak devam etti.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Mert Cerrahoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel