Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Narin'den Erdoğan için destek çağrısı

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısında bulundu.

Partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Narin, parti olarak Kayseri'de 35 bine yakın oy aldıklarını, sorumluluklarının farkında olduklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin Fatih Erbakan liderliğinde kendi amblemi, ismi, logosu ve adaylarıyla seçime girdiğini anımsatan Narin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 5 milletvekiliyle temsil hakkı kabiliyeti kazandı. Önemli olan sayılar değil, yapılacak işler." dedi.

Narin, partinin vaatlerinden olan polislerin özlük haklarını korumak adına istedikleri ikinci şark görevinin kaldırılmasının dün itibariyle hayata geçtiğini belirtti.

14 Mayıs'ta kazandıkları başarıyı 28 Mayıs'ta taçlandırmak istediklerini vurgulayan Narin, şöyle devam etti:

"Kayseri her zaman milliyetçi ve maneviyatçıdır. Nereye oy vereceğini çok iyi bilen bir şehirdir. O yüzden diyorum ki 28 Mayıs sabahında daha önce birilerine kızıp milletvekili adaylarını beğenmeyip sandığa gitmeyen ve tepkisini ortaya koyan seçmenlerimize özellikle şunu belirtiyorum, lütfen ama lütfen ülkenizin geleceğini, çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta sandıklara gidin, oyunuzu kullanın. Ne olduğu belli olmayan odaklara fırsat vermeden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oyunuzu kullanarak, Türkiye'nin önündeki bu yeni yüzyılı inşa etmeye birlikte başlayalım."