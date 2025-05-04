Yeniden Refah Partisi Kahramankazan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

Yeniden Refah Partisi Kahramankazan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
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Yeniden Refah Partisi Kahramankazan 3. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa yeniden Ayhan Kesici seçildi. Kongreye katılan partililer, faaliyet raporunu oy birliğiyle kabul etti.

Yeniden Refah Partisi Kahramankazan 3. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa yeniden Ayhan Kesici seçildi.

İlçe binasındaki kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz, çevre ilçelerin ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede Kesici tarafından okunan faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Divan başkanlığını Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ferhat Uysal'ın yaptığı kongrede Kesici, delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Osmanağaoğlu, yaptığı konuşmada, ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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