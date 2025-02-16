Yeniden Refah Partisi Kahramankazan İlçe Başkanlığına Ayhan Kesici Atandı
Yeniden Refah Partisi Kahramankazan İlçe Başkanlığına atanan Ayhan Kesici, göreve başladı. İl Başkanı Mustafa Yanılmaz, görevlendirme belgesini törenle sundu. Törende Seymen ekibinin gösterisinin ardından kurban kesildi ve dua edildi.
Yeniden Refah Partisi Kahramankazan İlçe Başkanlığına atanan Ayhan Kesici, görevine başladı.
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mustafa Yanılmaz, ilçe binasında düzenlenen törende Kesici'ye görevlendirme belgesini sundu.
İlçe başkanlığı önündeki Seymen ekibinin gösterisinin ardından kurban kesildi, dua edildi.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel