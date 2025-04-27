Yeniden Refah Partisi Hakkari İl Kongresi Gerçekleşti
Yeniden Refah Partisi Hakkari İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor'un katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede Hakkari İl Başkanı Sabahattin Mavigöz yeniden başkanlığa seçildi.
Yeniden Refah Partisi Hakkari İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor'un katılımıyla yapıldı.
Partinin İl Başkanlığı binasında yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra konuşma yapan Zor, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Hakkari'de el birliğiyle güzel hizmetlere imza atacaklarını dile getiren Zor, yeni yönetime görevlerinde başarı diledi.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Hakkari İl Başkanı Sabahattin Mavigöz, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Kongreye, Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç ve partililer katıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel