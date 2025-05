Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla açıklama yaptı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızın ÖTV'siz araç alımlarında fiyat limiti, yüzde 40 yerlilik oranı ve 10 yılda bir yararlanma sınırı getirilmesi engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak donanıma sahip olan araçları almalarına engel olmaktadır. Bu konuda yapılacak olan bir düzenleme ile fiyat limiti sınırı kaldırılıp yerine 1600 cc motor hacmi sınırı getirilecek. 10 yılda bir yararlanma süresi de 5 yılda bire indirilecektir" İfadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 10–16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunları gündeme getirerek, partisinin bu alandaki çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Erbakan, kutlamaların sembolik kalmaması gerektiğini vurgularken, TBMM'ye sunulan yasa tekliflerinden belediyelerdeki erişilebilirlik sorunlarına, engelli maaşlarından istihdam düzenlemelerine kadar birçok konuda kapsamlı vaatlerde bulundu.

'ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HER ZAMAN MÜCADELE EDİYORUZ'

Açıklamasında, engelli bireylerin yalnızca belirli haftalarda hatırlanmasının yeterli olmadığını belirten Erbakan, partisinin TBMM'ye sunduğu kanun tekliflerini bu konuda kararlılık göstergesi olarak işaret etti. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere 10-16 Mayıs Birleşmiş Milletlere üye 156 Devlet tarafından 'Dünya Engelliler haftası' olarak ulusal düzeyde kutlanır. Ülkemizde de büyük bir coşku ile kutlanır, ziyaretler yapılır ancak, bu hafta verilen sözler üzülerek ifade ediyoruz ki havada kalır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Engelliler ile alakalı vermiş olduğumuz kanun değişiklik teklifleri bizlerin sadece belirli gün ve haftalarda Engelli vatandaşlarımızın yanında olduğunu değil, her koşulda ve her zaman yanlarında olduğumuzun bir kanıtıdır. Bir diğer önemli husus ise hiçbir partide olmayan Engelli Vatandaşlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımızdır. Kararlı ve azimli çalışmalarımızla Engelli vatandaşlarımızın problemlerini biz çözeceğiz inşallah. Ülkemizde hala kamusal alanlarda ve yaşam alanlarında engelliler için erişilebilirlik tamamlanmış değil malesef. Şehirlerimizi, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, onlar için daha yaşanabilir hale getirecek her türlü tedbiri alacağız."

Erbakan, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Trafik ışıklarında, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda mevcut olan anons sistemlerini iyileştireceğiz. Anons sistemi olmayan tüm trafik ışıklarına, toplu taşıma araçlarına ve duraklara anons sistemleri kuracağız.

Mevcut parkları ve oyun bahçelerini, engellilerin erişebilirliğini sağlayacak şekilde yeniden yapılandıracağız.

Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, parklarda, çocuk oyun alanlarında, kamunun hizmet verdiği ve kamu kullanımına açık tüm binalarda ve ulaşım hizmetlerinde erişilebilirlik tedbirlerinin alınmasını saylayacağız.

Engelsiz ulaşım araçlarının tüm illerde olmasını sağlayacağız.

Kamu ihaleleri şartnamelerinde "erişilebilirlik koşulunun" yükümlülük haline getirilmesini ve bu yükümlülüklere uymayan yapıların kesin kabulünün yapılmamasını sağlayacağız.

Belediye sınırlarındaki ve mücavir alanlardaki yol, kaldırım, sinyalizasyon gibi yapıların engelli bireyler için erişilebilir olmasının sağlanması için ilgili bakanlıklar eliyle etkin ve sürekli denetim yapacağız.

Tüm kamu ve özel sektör resmi web sitelerinin, tüm engel grupları açısından erişilebilir olmasını sağlayıcı hukuki düzenlemeler getireceğiz."

'ENGELLİ BİREYLERİN HAK ETTİKLERİ YAŞAM STANDARTLARINI SAĞLAYACAĞIZ'

Fatih Erbakan, engellilerin temel sağlık ürünlerine ve yardımcı ekipmanlara ücretsiz ulaşımının sağlanacağını, engelli maaşlarının yetersizliğine de çözüm getirileceğini şu sözlerle açıkladı:

"İktidarımızda Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve medikal ürünlere tamamen bedelsiz erişmeleri için gerekli çalışmaları yapacağız. Çalışamaz durumda olan engelli vatandaşımıza verilen aylık ile geçinilmesi mümkün değildir. Bunların aylıklarının artırılması sağlanacak. (Engelli maaşlarının şu an geçerli olan seviyesinin 3 katına çıkarılması ile ilgili Kanun teklifimiz maalesef Genel Kurula getirilmemiştir.) Engelli vatandaşlarımızın ise iş hayatına katılımı, istihdamı ve ekonomik özgürlüklerinin sağlanması partimiz için birincil önemdedir. TÜİK verilerine göre, ülkemizde yüzde 12,5 oranıyla 10 milyon engelli vatandaşımızın olması nedeniyle, kamu ve özel sektörde engelli çalıştırma oranını güncelleyerek yüzde 3'ten yüzde 6'ya yükselteceğiz."

'ENGELLİ BİREYİN AİLESİ DEĞİL, KENDİ GELİRİ ESAS ALINACAK'

Son dönemde engelli maaşlarının kesilmesine neden olan uygulamaların adil olmadığını savunan Erbakan, bu konuda da parti olarak net bir duruş sergilediklerini belirterek, "Bunun yanı sıra çalışanlarının yüzde 90'ı engelli personelden oluşan, ülke ekonomisine katma değer üreten fabrikalar ve teknoloji merkezleri kuracağız. Bu fabrikalar engellilerimizin ihtiyaç duyduğu araç gereç ve ekipmanları üretecek. İş kurmak isteyen engellilerimize belirli oranda hibe ve teşvik verip kuracakları işletmeleri 3 yıl süre ile vergiden muaf tutacağız. Özellikle son zamanlarda hane halkının gelirine bakılarak veya engelli vatandaşlarımızın adına tescilli gayrimenkul olması durumunda engelli vatandaşlarımızın maaşlarının kesilmesi en çok karşımıza çıkan şikayetlerdendir. Oysa bir engelli bireyin ailesinin haricinde, kendisine özel harcamaları mevcuttur. Biz iktidarımızda engelli maaşı bağlanması konusunda engelli bireyin ailesinin gelirini değil, engelli bireyin kişisel gelirini dikkate alacağız" diye konuştu.

ÖTV'SİZ ARAÇ, DÜĞÜN DESTEĞİ, VERGİ MUAFİYETİ

Erbakan, engelli bireylerin araç alımlarındaki mevcut sınırlamaların da kaldırılacağını, evlenmek isteyen engellilere düğün desteği sağlanacağını ifade etti.

Açıklamasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi:

"Engelli vatandaşlarımızın ÖTV'siz araç alımlarında fiyat limiti, yüzde 40 yerlilik oranı ve 10 yılda bir yararlanma sınırı getirilmesi engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak donanıma sahip olan araçları almalarına engel olmaktadır. Bu konuda yapılacak olan bir düzenleme ile fiyat limiti sınırı kaldırılıp yerine 1600 cc motor hacmi sınırı getirilecek. 10 yılda bir yararlanma süresi de 5 yılda bire indirilecektir. 2025 yılı aile yılı ilan edildi, fakat engelliler için herhangi bir destek sağlanmadı. Evlenebilir durumu olan fakat ekonomik açıdan evlenemeyen engelli çiftlerin yuva kurması düğün masrafları ve sonrasında devlet tarafından desteklenmesini kanun kapsamına alacağız."