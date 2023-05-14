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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'da oyunu kullandı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde kullandı. Ardından açıklamalarda bulundu.

AKARA-DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Lisesi Fatih Erbakan Refah Partisi Ankara Güncel Haberler

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